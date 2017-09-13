Öğrenci Velilerinden Okul Değişikliği Tepkisi

Karabük'te depreme dayanıklı olmadığı için yıkımına karar verilen Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin velileri, çocuklarının bir başka mahalledeki Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu'nun bir bölümünde eğitim göreceğini öğrenince duruma tepki gösterdi.



Atatürk Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde toplanan veliler, yetkililerle görüşmek istedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ile bir süre görüşen veliler, daha sonra basın açıklaması yaptı.



Grup adına konuşan Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdoğan Yeltepe, çocukların öğretmenlerinden ayrılmasını istemediğini söyledi.



Okulun bahçesine prefabrik derslik yapılmasının daha uygun olacağını ifade eden Yeltepe, "Okulun yıkımı daha erken olabilirdi. Bizim mahalle varoş bir mahalle. Gelir düzeyi düşük. Servis tutma şansı olmaz. Ayrıca iki mahalle arası ağır vasıtalı araçların güzergahı durumunda." dedi.



Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Adnan Kuş da şöyle konuştu:



"Ortak akılda buluşulması, bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın okulların açılmasına bir hafta kala böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün değildir. Bizler kenar mahalle sakinleriyiz. Burası eğitime önem verilmesi gereken yerler. İnsanların küstürülmemesi lazım. Çocukları anneleri götürecek diğer mahalledeki okula. Sıkıntılı olacağını düşünüyoruz. Çözüm bulunacağını ümit ediyorum."



İl Milli Eğitim Müdürü Köse ise "Burada bir sıkıntı, çözümsüzlük yok. Okul idaremizle istişare ettik. Bu okulumuz normal eğitime devam edecek. Hiçbir çocuğumuz, hiçbir velimiz mağdur olmayacak. Bakanlık politikası bunu gerektiriyor. Bunun arayışı içerisindeyiz. Hiçbir çocuğumuz ikili öğretim yapmasın diye çalışıyoruz." diye konuştu.