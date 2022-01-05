ÖĞRENCİ VE VELİLERİN KAVGASI KAMERADA - Haberler
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ÖĞRENCİ VE VELİLERİN KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir okulda öğrenciler arasında çıkan kavgaya, veliler de karıştı. Yaşanan arbede sırasında 3 öğrenci darp sonucu yaralanırken, kavga anı ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün ilçeye bağlı Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Daha önce kavga eden bazı 12'inci sınıf öğrencileri tenefüste karşı karşıya geldi. Henüz bilinmen bir nedenle çıkan kavgaya, bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı. Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darbedilerek yaralandı. Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÖĞRENCİ VE VELİLERİN KAVGASI KAMERADA

ÖĞRENCİ VE VELİLERİN KAVGASI KAMERADA

ÖĞRENCİ VE VELİLERİN KAVGASI KAMERADA

Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

Lise öğrencilerinin kavgasına veliler de dahil oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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