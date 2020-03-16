Öğrenci ve velilere korona tatili uyarısı
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Öğrenci ve velilere korona tatili uyarısı

Korona virüs nedeniyle 16 Mart'tan itibaren eğitime geçici süre ara verilirken veliler ve öğrencilere uzmanlardan uyarılar geldi.

16.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:16
Öğrenci ve velilere korona tatili uyarısı

Eğitim Uzmanı Erden Demir, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği (16-30 Mart) tarihleri arasındaki eğitim öğretime verilen aranın bir tatil olmadığını, bunun bir tedbir olduğunu bütün velilerin ve öğrencilerin bilmesi gereken önemli bir husus olduğunu vurguladı. Bu durumda toplumumuzun sağlığı için kalabalık ortamlardan uzak durulmasının altını çizen Demir, tatil planlarının yapılmaması ve gereken hijyene önem gösterilmesi gerektiğini söyledi.

EVİ OKUL ODALARIMIZI SINIF OLARAK DÜŞÜNMELİYİZ

Öğrencilerin bu tedbir amaçlı verilen arada zihin ve bedenlerini dinlendirirken bir yandan da ders çalışmayı ihmal etmemelerini belirten Demir, "Bu süreçte Öğrencilerimiz için evde okul ortamını oluşturmalıyız dolayısıyla ebeveynlere çok fazla sorumluluk düştüğünün farkında olmaları gerekiyor. Öğrencilerin ilk hafta kitap okuyup, test çözüp eksiklerini belirlemeleri en doğru yol olacaktır. İkinci hafta itibari ile verilecek olan interaktif derslerle süreci takip etmeleri öğrenciler için bu zorunlu süreci verimli hale getirecektir." dedi

MOTİVASYONU KAYBETMEMELİYİZ

"Motivasyonu kaybetmemeliyiz bu çerçevede özellikle LGS ve YKS hazırlanan Öğrencilerimizin yaşanan süreçte morallerini bozmamaları ve motivasyon kaybı yaşamamaları önemlidir. Unutulmamalıdır ki bu durumu sadece kendileri değil tüm öğrenciler yaşıyor."

Moral bozmak veya panik yapmanın durumun kötüye gitmesinden başka bir işe yaramayacağını vurgulayan Demir, "Şimdiye kadar ki emeklerin boşa gitmemesi için öğrencilerin ders çalışmaya devam etmesi gerekiyor velilerimiz de çocuklarımıza uygun ortamı sağlayarak onları cesaretlendirerek bu süreci daha verimli geçirmelerini sağlayabilirler."

DERS ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLANMALI

Öğrencilerimizin öncelikli olarak kendilerine ders çalışma programı hazırlamaları gerekiyor. Ders çalışma programı öğrencinin çalışma sürecine hakim olmasını sağlar.

Programı oluştururken öğrencilerimizin konuları bitirme telaşına kapılmamaları önemlidir. Öncelik geçmişe yönelik eksik konuları tamamlama olmalıdır. Eksik olan konular tekrar edildikten sonra konu ile ilgili soru çözümü yapılmalıdır. Tekrar yapılan konularda çözülemeyen sorular not alınmalı ve üzerinde çok fazla durulmadan başka konulara geçilmelidir. Bir sonraki çalışma gününde bu sorulara ait konular ön plana alınarak yeniden tekrar yapılmalı ve sorular yeniden çözülmeye çalışılmalıdır.

Yeni konulara geçilmemesi gerektiğinin bir daha altını çizmek istiyorum. Çünkü konuların bitirilmesi için önümüzde yeterli zamanın olduğunu unutmayalım. "diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Bültenler

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