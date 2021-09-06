Öğrenci ve velilerde yüz yüze eğitim heyecanı
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Öğrenci ve velilerde yüz yüze eğitim heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan - Haberler | Güncel

Öğrenci ve velilerde yüz yüze eğitim heyecanı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bugün başladı.

Öğrenci ve velilerde yüz yüze eğitim heyecanı

EDİRNE - 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Bu kapsamda haftada 5 gün yüz yüze eğitim için okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Edirne'de yaklaşık 1 buçuk yıl sonra okullarına kavuşmanın heyecanını yaşayan öğrenciler aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren okulun yolunu tuttu.

Kovid-19 salgın tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitim süreci başladı. Büyük bir heyecan ve sevinçle okula giden öğrenciler, ilk olarak sınıflarına gidip çantalarını bıraktı. Edirne'de 75. Yıl ilköğretim Okulu'nda düzenlenen bayrak töreni kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

75. Yıl Okul Müdürü Mustafa Doğan yaptığı açılış konuşmasında, geleceğin teminatı körpe fidanlara ilk can suyu olarak eğitim vermeye başlayacakları ilköğretim haftasına erişmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını aktardı.

Tüm tedbirler alındı

2021-2022 eğitim öğretim yılının bayramlar kadar güzel sevinçlerin habercisi olduğunu ve hayırlı olmasını dileyen Müdür Doğan, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm tedbirlerin alındığını ve okulda çalışan personelden öğretmenlerini tümüne kadar herkesin aşılarını yaptırdığını ve bu konuda hassas olduklarını ifade etti.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, arkadaşlarıyla hasret giderdikten sonra sınıflarına girdi. Öğrenciler kadar heyecanlı bir o kadar da tedirgin olan veliler ise okulun kapısında çocuklarının sınıflarına girmesini bekledi.

Salgın tedbirlerine göre içeriye alınan öğrenciler ders başı yaptı. Okul Müdürü Mustafa Doğan'ın salgın tedbirlerine uymaları konusunda hatırlatmada bulunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti.

"Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim"

Okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini söyleyen Gökçe Sucengiz, artık derslerini okulda yapmak istediğini ve maske, mesafe hijyen kurallarına uyacağını belirtti.

"Çok heyecanlıyım"

Salgında çok sıkıldığını söyleyen Defne Baştepe, Okulunu çok özlediğini ve heyecanlı olduğunu aktardı.

Zeynep Erva Özkan, okulunu çok özlediğini ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Umay Ozan, okulunu çok özlediğini ve kurallara uyacağını aktardı.

Öğrenci ve velilerde yüz yüze eğitim heyecanı
Öğrenci ve velilerde yüz yüze eğitim heyecanı
Öğrenci ve velilerde yüz yüze eğitim heyecanı
Öğrenci ve velilerde yüz yüze eğitim heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özlem Ceylan

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