Öğrenci ve veliler teknolojiden uzak vakit geçirdi

16.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:09

Kahramanmaraş'ta bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında veliler ve öğrenciler, akşam saatlerinde teknolojiden uzaklaşıp birlikte vakit geçirdiler.



Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulu idareci ve öğretmenleri tarafından 'Geleceğimizi Aydınlatalım, Televizyonları Karartalım' adlı bir proje hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklediği proje kapsamında okulda eğitim gören öğrenci velileri akşam saat 19.00 ile 20.30 arasında televizyon ve cep telefonlarını kapattı. Aileler, akşamları teknolojiyle vakit geçirmek yerine çocukları ile birlikte kitap okuyup geleneksel oyunlar oynadı. Etkinliğe katılan aileler o anlarını da cep telefonuyla kaydederek yarışmaya katıldı. Okul bahçesinde düzenlenen programla dereceye giren ailelere ödülleri verildi.



"Bir ay boyunca 50 aile teknolojiden uzaklaştı"



Yapılan projenin amacının aileleri teknolojiden nispeten uzaklaştırmak olduğunu kaydeden Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz, veli ve öğrencilerin birlikte vakit geçirme imkanlarının arttığını ifade etti. Okuldaki 250 velinin projeye katıldığını söyleyen Yılmaz, "Okulumuzdaki öğretmenlerle birlikte eğitimde doldurulması gereken önemli bir boşluk ve ailelerle birlikte öğrencilerin kaliteli bir zaman geçirmeleri için teknolojik aletlere karşı bağımlılığı azaltma projemizi başlattık. Buradan ailelerimize dedik ki, akşamları ailelerin bir araya geldiği 19.00 ve 20.30 saatleri arası televizyonları kapatalım. Çocuklarımızla birlikte geleneksel oyunları oynayın ve çocuklarınızın keşfedilmemiş duygularını ve yönlerini anne babaların keşfetmesini istedik. 15 Aralık'ta başladık ve 250 velimiz her gün evlerinde etkinliğe katıldılar. Aileler bizlere video ve fotoğraflar göndererek katıldıklarını göstermiş oldular. Bizler de 30 gün boyunca bu etkinliğimize katılan 50 ailemiz bizim için birinci oldu. 50 velimizin arasından kura yaparak birincilere ödüller verdik" diye konuştu.



Çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirdiğini söyleyen veli Murat Urfalı ise, "Bizler akşam evlerimizde televizyonlarımızı kapattık ve çok güzel oldu. Eski geleneklerimizi ve çocukluğumuzda oynadığımız oyunlarımızı çocuklarımıza öğrettik. Temennimiz diğer okullara da olması" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA