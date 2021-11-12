Öğrenci ve veliler köy okulunun bahçesine fidan dikti

Göynük Hasanlar köyünde eğitim gören öğrenciler, okullarının bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.

Hasanlar Köyü Anaokulu ve İlkokulu öğrencileri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" projesine destek verdi.

Köy öğretmeni Nejla Türk liderliğinde okul bahçesinde fidan dikim alanı oluşturan öğrenciler ve aileleri Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nde temin ettikleri 50 fidanı buraya dikti.

Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, Hasanlar köyünde eğitim gören öğrenciler ile velilerine teşekkür ederek, tüm köy okullarının bahçelerinde fidan dikilmesi çağrısında bulundu.

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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