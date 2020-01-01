Öğrenci ve veliler "Benim Biricik Ailem Kampı"nda buluştu

01.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:44

İzmir Birikim İlkokulunun düzenlediği etkinlikte, öğrenci ve veliler, öğretmenleriyle iki günlük kampta bir araya geldi.

Birikim İlkokulu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, okul öğrencileri, veliler ve öğretmenler Balıkesir'in Edremit ilçesindeki bir otelde bir araya geldi.

Etkinlikte, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Aile Medeniyettir" konulu seminer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ar-Ge Kalite ve İzleme Başkanı Mehmet Baki Öztürk ise "Ailede Mutluluğun Sırları" konusunda düzenlenen seminere katıldı.

Etkinlikte, aileler ve öğrencilerle futbol turnuvası, tenis, su topu ve basketbol etkinlikleri gerçekleştirildi.

İzmir Birikim Okulları İlkokul Müdürü İsmail Acar, sosyal etkinliklere katılan velilere madalya takdim etti, kampa katılan tüm velilere, öğrencilere ve seminer verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA