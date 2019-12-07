: Öğrenci ve öğretmenlerden oluşan koro, otizmli bireyler için sahne aldı

07.12.2019 03:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 03:17

Denizli'de öğrenci ve öğretmenlerden oluşan "Müsaadenizle Çocuklar" korosu, otizmli bireyler için konser verdi.

Pamukkale Eğitim Vakfı Özel PEV Okulları Aile Birliği ile DENTAŞ Özel Eğitim Uygulama Merkezi (DOÇEM) Okul Aile Birliği, geliri, otizmli bireylere eğitim veren DOÇEM'e bağışlanmak üzere Merkezefendi Kültür Merkezinde bir konser düzenledi.

Vakfın yönetim kurulu başkanı Hasan Kazdağlı, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmle ilgili farkındalık yaratmak için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bir devlet okulu olan ve hayırseverlerin desteği ile açılan DOÇEM'le birlikte bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Kazdağlı, şunları söyledi:

"Okulumuzun öğretmenleri ve öğrencileri olarak 70 kişilik bir koro, bugün burada gösterilerde bulunacak. DOÇEM'den de otizmli bireyler gösteriler yapacaklar. Otizmli çocukların durumlarını, onların hayatlarındaki kesitleri burada paylaşmış olacağız. Böylelikle bir farkındalık yaratacağımızı düşünüyorum. Bunu eğitimimizin bir parçası haline getirmek bizim hedeflerimizden biri. Geniş bir katılım var. Bundan da ayrıca memnunuz. Hem velilerimiz hem Denizli protokolü hem de öğrencilerimiz buna çok büyük ilgi gösterdi. Bugün elde ettiğimiz gelir otistik bireylere eğitim veren okula tahsis edilecek."

Sınıf öğretmeni Gülden Gerelioğlu da bugün otizmli bireylerin farkındalığı ile ilgili sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Farklılıklara saygı duyduğumuzu belirtmek açısından hem öğretmenler hem de öğrencilerle hep birlikte onlara destek olmak istedik. Bu etkinliğin hazırlanmasında çok güzel günler geçirdik öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte. Umarım birçok otistik bireyin hayatına, ruhuna dokunmuş olacağız." dedi.

Ceylin Gülgüner, lise 3. sınıf öğrencisi olmasına rağmen kendini vererek gitmeye çalıştığı provalar olduğunu belirterek, "Bu, farkındalık için gerçekten çok önemliydi. Otizmli bireylere yardım etmek kalbimizden gelen bir şey olduğu için elimden geldiğince katıldım. Okulumuz böyle bir şey yaptığı için gerçekten çok memnunum. Onların hayatında küçük bir yere dokunabildiysek, kalplerine dokunabildiysek ne mutlu." diye konuştu.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Ela Tozan da "Çok güzel hissediyorum. Heyecanlıyım. Otizmli çocuklar için çok güzel bir başlangıç olacak. Arkadaşlarımızla beraber şarkı söyleyeceğiz. Otizmli çocuklar için de çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçıların eserlerine yer verildi

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci, öğretmen ve okul personelinden oluşan "Müsaadenizle Çocuklar" Korosu sahne alırken, otistik bireyler dans ve şarkılarla salonu coşturdu. Düzenlenen konsere TEKİL-A müzik grubu eşlik etti.

Ünlü sanatçıların eserlerine yer verilen konserde "Mavi Liman, Kendine İyi Bak, Tutamıyorum Zamanı, Medcezir, Paramparça" gibi şarkılar otizmli çocuklar için seslendirildi.

Özel PEV Okulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübüne üye öğrenciler de "Farkındalık Kumbarası" çalışmasıyla otizmli arkadaşlarına destek oldu. "Otizmin Farkındayız, Çözümde Bir Aradayız" sloganıyla okul genelinde farklı etkinlikler gerçekleştiren kulüp öğrencileri, kumbarada topladıkları oyuncak ve gelirleri DOÇEM'deki arkadaşlarına armağan ettiler. Ayrıca giriş alanında DOÇEM öğrencilerinin yaptığı çalışmalar satışa sunuldu.

Kaynak: AA

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