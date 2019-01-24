Öğrenci ve Öğretmenler Umreye Uğurlandı

Kırşehir Müftülüğü öncülüğünde kutsal topraklara gidecek 89 kişilik öğrenci ve öğretmen kafilesi, umreye uğurlandı.

Kent merkezinde Cacabey Camisi önünde düzenlenen uğurlama töreni, imam hatip Murat Özmerdivenli'nin Kur'an-ı Kerim okuması ile başladı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının öğrenci ve öğretmenler için düzenlediği yarıyıl tatili umre programına Kırşehir'den yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Umrenin, Arapça'da "ömür" anlamında geldiğini, umre ile her yaştan insanın hayatını imar edeceği bir yolculuk, ömrüne ömür katacağı günler olduğunu vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:

"Umre sıradan bir seyahat, gezinti olmadığı gibi manevi değerlerin artması için önemlidir. Mukaddes topraklara gençken gitmek ve oraların manevi duygusunu almak ziyadesiyle önemli. Bu sebeple umre, hayatınızda bir dönüm noktası olmalıdır. Yarıyıl tatili umre programında Kırşehir'den 89 kişiyi yolluyoruz. Kafilemizin başkanlığını ise Boztepe İlçe Müftüsü Emin Yüksek yapacak. Umre yolcularımıza ilimiz Nasuhdede Mahallesi kız Kur'an kursu öğreticisi Semavat Çiçek ile Mucur Çarşı Camisi müezzin kayyımı Yılmaz Koç ta din görevlisi olarak hizmet verecek. Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip memleketlerinize sağ salim dönmenizi temenni ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve tüm Müslüman coğrafyası için de dua etmeyi unutmayın."

Yaman'ın konuşmasının ardından kafile duayla uğurlandı.

Kaynak: AA