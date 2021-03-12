Öğrenci ve öğretmenler, İstiklal Marşı'nı yazıldığı ve kabul edildiği tarihi mekanlarda coşkuyla okudu

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla yürütülen "100. yılda 100 etkinlik" projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler, milli marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda ve kabul edildiği Ulus'taki 1.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla yürütülen "100. yılda 100 etkinlik" projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler, milli marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alındığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda ve kabul edildiği Ulus'taki 1. Meclis'te okudu.

Orhan Cemal Fersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seda Aslan, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla pek çok kurum tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirtti.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "100. yılda 100 etkinlik" projesi kapsamında, İlkokul Müdür Yardımcısı Derya Erail ile bir etkinliği hayata geçirdiklerini ifade eden Aslan, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını, Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez kaleme alındığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda ve milli marş olarak kabul edildiği Ulus'taki ilk mecliste okuduklarını ve video hazırladıklarını aktardı. Aslan, milli marşı tarihi mekanlarda okumanın hem öğretmenlere hem de öğrencilere ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşattığını vurguladı.

İstiklal Marşı'nın, tarihten silinmek istenen büyük Türk milletinin nasıl ve hangi değerlerle ayağa kalktığının, küllerinden yeniden nasıl doğduğunun açık bir nişanesi olduğunu dile getiren Aslan, "Bu hususun yeniden hatırlanması ve çocuklarımıza hatırlatılması açısından bu tarz etkinliklerin yapılmasının çok önemli ve faydalı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Aslan, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tacettin Dergahı ve 1. Meclis'teki bütün yetkililere etkinliği gerçekleştirmelerinde verdikleri destek için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap