Öğrenci Toplulukları Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı Yapıldı

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi tarafından 22 Aralık Çarşamba günü 11: 30-13: 00 saatleri arasında Güre Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi giriş katında, eş zamanlı olarak da ilçelerde, ilçe birimlerinin belirledikleri alanlarda; öğrencilerin birbiriyle tanışması, kaynaşması amacıyla tanışma toplantısı düzenlendi.

Tanışma ve kaynaşma toplantısına Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem, Prof. Dr. Hüseyin Peker, Prof. Dr. Gürol Yıldırım, Rektör Danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Rahim Kızgut, akademik ve idari personelimiz de katıldı. Rektörümüz ve beraberindeki heyet öğrenci topluluklarının standlarını gezerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında, yakın zamanda Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programına fındık alanında kabul edilen Üniversitemizin bu alanda yapacağı çalışmalar da öğrencilere aktarıldı. Kurulan stantlarda Giresun'un ekonomik değeri olan fındık hakkında öğrencilere bilgi verildi ve ücretsiz fındık dağıtımı yapıldı.

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