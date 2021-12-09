ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Araştırma Merkezleri

ÖĞRENCİ TOPLULUK ÖDÜLLERİ "BEE ZONE"

Farklı ilgi alanlarına yönelik olarak kurulmuş, öğrencilerin kültürel, sosyal, sanatsal, sportif ve bilimsel açıdan kendilerini geliştirebildikleri 75 Öğrenci Topluluğuna sahip olan Çankaya Üniversitesi, topluluklarını ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Üniversitemizin 25. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek "Bee Zone Ödülleri" adlı yarışmada öğrenci topluluklarının farklı kategorilere göre değerlendirmeye tabi tutulması, ödüllendirilmesi ve yarışmanın sonraki yıllarda da devam ettirilerek gelenekselleştirilmesi planlanıyor.

SOSYAL HAYAT DAHA DA CANLANACAK

Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Çankaya Üniversitesi Öğrenci Toplulukları, yıl boyunca seminer, konferans, panel, söyleşi, konser, dans gösterisi, tiyatro gösterisi, teknik gezi ve ortak alan faaliyetleri gibi onlarca etkinlik düzenliyor. Üniversite tarihinde ilk kez düzenlenecek "Bee Zone Ödülleri" ile topluluklara daha fazla öğrencinin katılması, topluluklar tarafından daha çok nitelikli etkinlik düzenlenerek kampüs sosyal hayatındaki canlılığın arttırılması hedefleniyor.

2021-2022 Akademik Yılında ilk kez düzenlenecek "Bee Zone Ödülleri"nde, bahar yarıyılında gerçekleştirilen öğrenci topluluk faaliyetleri değerlendirilecek olmakla birlikte, 2022-2023 Akademik Yılı itibarıyla topluluklar yıllık faaliyetleri üzerinden değerlendirmeye alınacak. Ödül töreni bahar yarıyılının sonunda öğrenciler, topluluk üyeleri, akademik danışmanlar ve akademik-idari personelin katılımı ile gerçekleştirilecek.

NEDEN BEE ZONE?

Çankaya Üniversitesinin, iş birliği, koordinasyon, organizasyon ve üretim becerileriyle dikkat çeken öğrenci topluluklarının, Üniversitenin "arı" kültürüne atıfla "arı kolonileri" ile simgelendiği yarışmanın kavramsal çerçevesine göre, "Bee Zone" hem eğitimin, üretimin, gençlik enerjisinin ve canlılığın sürdüğü Üniversiteyi, hem de aynı ortak payda için bir arada bulunan ve çalışan toplulukları sembolize ediyor.

KATEGORİLER VE DEĞERLENDİRME

"Bee Zone Ödülleri"nin tüm öğrenci toplulukları için geçerli, ölçülebilir, objektif ve net ifade edilmiş 19 kategorisi bulunuyor. Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü ve Tanıtım ve Kültür Daire Başkanlığının gerçekleştireceği ilk incelemede her kategori için 75 topluluk değerlendirilerek kategoride ödüle en yakın 5 topluluk tespit edilecek. Bu topluluklar arasından yapılacak ikinci değerlendirmede ise kategori 1. si olan topluluk netlik kazanacak.

Bee Zone Ödül kategorileri şöyle:

En Çalışkan Koloni Disiplinli Koloni Çok Vızıltılı Koloni Koloni Dayanışması Koloni Dışilişkileri Çaylak Koloni Yardımsever Koloni Değer ve Anlamları Yaşatan Koloni Kovan Kültürüne Katkı Sunan Koloni Projelerin Kolonisi Bilgin Koloni Sporcu Koloni Organik Koloni Mutluluk Saçan Koloni Dönüşü Muhteşem Koloni Sanatsever Koloni Ünlü Koloni Afişlerin Ustası Koloni Sosyal Medya Canavarı Koloni

Duyuru Ekleme Tarihi : 09. 12. 2021 16: 36

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet