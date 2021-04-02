Öğrenci Topluluğu üyeleri, ördükleri patikleri hasta çocuklara dağıttı
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Öğrenci Topluluğu üyeleri, ördükleri patikleri hasta çocuklara dağıttı

Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Öğrenci Topluluğu üyeleri, ördükleri patikleri hasta çocuklara dağıttı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Topluluğu üyeleri, ördükleri patikleri Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğrenci Topluluğu üyeleri, ördükleri patikleri Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye etti.

OMÜ Öğrenci Topluluğu Başkanı Halenur Kartal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında farkındalık oluşturmak için "Bir avuç mutluluk projesi" hazırladıklarını, proje kapsamında öğrenciler tarafından örülen patikleri hastanede yatan çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

Kartal, salgın döneminde toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz salgın döneminde çocuklar için bir şeyler yapmak istedik. Önce sosyal medya üzerinden bir araya geldik. Ardından çevrim içi eğitimlerle patik örme eğitimleri aldık. Ardından ördüğümüz 60 çift patiği çocuk hastanesinde tedavi gören çocuklara hediye ettik." dedi.

Projenin devam ettiğini, bundan sonra da çocuklar için farklı çalışmalar gerçekleştireceklerini aktaran Kartal, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe OMÜ Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Davut Güven, Çocuk Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay, Hastane Müdürü Halis Dan ile personel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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