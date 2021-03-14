Öğrenci servislerine sıkı denetim
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Öğrenci servislerine sıkı denetim

14.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:35
Öğrenci servislerine sıkı denetim

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent merkezinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent merkezinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, denetimlere ara vermeden devam ettiklerini söyledi.

Yetkililer, "Karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, insanların bireysel ve toplumsal duyarlılığını arttırarak trafik bilincinin oluşması ve geliştirilmesi amacıyla sık sık gerçekleştirdiğimiz denetimlere devam ediyoruz. Sürücülerimizden ve vatandaşlarımızdan trafikte daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Denetimlerimizin de asıl gerekçesi budur" diye konuştu.

Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Öğrenci servislerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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