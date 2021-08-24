Öğrenci servislerinde yüzde 14'lük artış gerçekleşti

Kayseri'de okulların açılmasına kısa bir süre kalmasıyla öğrenci servislerinin de ücretleri belli oldu.

Kayseri'de okulların açılmasına kısa bir süre kalmasıyla öğrenci servislerinin de ücretleri belli oldu. Öğrenci servis fiyatlarında yüzde 14'lük bir artış gerçekleşirken, konuyla alakalı konuşan Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Bu dönem öğrenci servislerinde yüzde 14'lük artışa tekamül eden bir fiyat ayarlaması oldu" dedi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. 1 buçuk yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler yeniden okul heyecanını yaşamaya başlarken, okulların ulaşım aracı olan öğrenci servislerinin de ücretleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl 0-5 kilometre arası ulaşım 245 TL'ye sağlanırken, servislere gelen yüzde 14'lük zam ile servis ücreti 280 TL oldu. 10 kilometreye kadar olan mesafelerde servis ücreti 305 TL olurken, 20 kilometrelik mesafelere ücret 320 TL olarak belirlendi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ortaklaşa almış olduğu karar ile öğrenci servis ücretlerinde yüzde 14'lük bir zam gerçekleştiğini ve zam ile enflasyon oranlarının gayet uyumlu olduğunu söyleyen Başkan Yavuz Ay, "Geçtiğimiz dönem 0-5 kilometre arası ücretimiz yaklaşık 245 TL' iken bu dönem yüzde 14'lük bir artışa tekamül eden bir fiyat ayarlaması oldu. 0-5 kilometre arası ücretimiz 280 TL olarak belirlendi. 10 kilometreye kadar 305 TL ve 20 kilometreye kadar olan mesafede de 320 TL gibi bir fiyat ayarlaması oldu. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ortaklaşa almış olduğu kadar ile yüzde 14'lük bir artış oldu. Ülke genelinde seyreden enflasyon oranlarına bakıldığı zaman fiyat ayarlamasının gayet normal olduğunu düşünüyoruz. Özellikle taşımacı esnaf sanatkarı pandemi döneminde esnaf sanatkarlar içerisinde ülkede en çok etkilenen, ekonomik olarak çıkmaz noktasına gelmiş, soluk alamaz noktasına gelmiş, meslek örgütlerinden bir tanesi. Bunların başında da servisçi esnafı gelmektedir. Yaklaşık 1 buçuk yıldır ülke genelindeki 300 binin üzerinde servisçi esnafımız aracının marşına basmadan, evinin önünde araçlarının tamponuna kuşlar yuva yapacak kadar uzun bir süredir araçlarını evlerinin önünde bekletiyor. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde hep dile getirdik; 1 buçuk yıldır bu araçlarımızın tamamı yatmakta fakat bizler motorlu taşıt vergilerini ödemekle hala mükellef olduk. Aynı şekilde o tamponuna kuşların yuva yaptığı aracın sigortasını, kaskosunu yaptırmakla mükellef olduk. Bu araçlarımızı muayeneden geçirmek zorunda kaldık. Yılda 20 bin TL'nin üzerinde maliyetle karşılaştık. Bunu çok defa dile getirdik. Esnaf sanatkarın çalışmadığı dönem içerisinde motorlu taşıt vergilerinin ve araç sigortalarının ötelenmesi, yatırmış olanlarında bir sonraki yıla mahsup edilmesi esnaf sanatkarı bir nebze olsun rahatlatacaktı. Aynı şekilde hiçbir gelir elde edemeyen esnaf sanatkarımız birde Bağ-Kur yükümlülüğü ile karşı karşıya kaldı. Esnaf ve sanatkarımız hiçbir gelir elde etmeden yıllık 20 bin TL'ye yakın vergilendirmeyi ödemesi zaten esnaf sanatkarın geriye dönük olmayan birikimini, harcamasını ya da tekrar bir o kadar daha borçlanması anlamına gelmekteydi. Bu konu hakkında bize bir dönüş olmadı. Esnaf sanatkarımız ülke genelinde pandemi döneminde en çok etkilenen kesim oldu. Bundan dolayı çok anlayış bekledik ancak olmadı" dedi.

Yeni dönem içerisinde Covid-19'dan kurtularak, 9 ay boyunca kesintisiz bir eğitim dönemi olmasını dilediklerini ifade eden Ay, "Yeni dönem içerisinde esnafımızın beklentisi getirilen zamlar ya da başka bir şey değil. Biz enflasyona baktığımız zaman bur artışı gayet normal görüyoruz. Esnafımızın beklentisi kovid-19 virüsünden bir an önce kurtularak, önümüzde ki dönem içerisinde 9 ay kesintisiz bir eğitim dönemi olması. Her zaman başta sağlık diliyoruz. Onun arkasından da esnaf ve sanatkarımız inşallah 9 ay kesintisiz bir şekilde çalışabilir, evine helal lokma götürebilmek için mücadelesine rahat bir şekilde devam edebilir" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı