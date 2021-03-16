Öğrenci servisleri denetleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öğrenci servisleri denetleniyor

16.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:08
Öğrenci servisleri denetleniyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor.

Ordu'nun Kumru ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor.

Korona virüs salgınında uzun bir süre yüz yüze eğitimden uzak kalan ve kısa bir süre önce yeniden eğitimlerine başlayan öğrencileri taşıyan servislere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, daire müdürleri ve emniyet mensupları ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs salgını kurallarına uyulup-uyulmadığı da kontrol edildi. Güzergah üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, servis şoförlerine de gerekli uyarılar yapıldı. - ORDU

Öğrenci servisleri denetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öğrenci servisleri denetleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:09:14. #1.15#
title