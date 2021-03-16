Öğrenci servisleri denetleniyor

Ordu'nun Kumru ilçesinde öğrenci servislerine yönelik denetimler sürüyor.

Korona virüs salgınında uzun bir süre yüz yüze eğitimden uzak kalan ve kısa bir süre önce yeniden eğitimlerine başlayan öğrencileri taşıyan servislere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kumru İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, daire müdürleri ve emniyet mensupları ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs salgını kurallarına uyulup-uyulmadığı da kontrol edildi. Güzergah üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, servis şoförlerine de gerekli uyarılar yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı