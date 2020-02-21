Öğrenci servisleri çarpıştı: 21 yaralı
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Öğrenci servisleri çarpıştı: 21 yaralı

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 19'u lise öğrencisi 21 kişi yaralandı.

21.02.2020 19:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:01
Öğrenci servisleri çarpıştı: 21 yaralı

'nin ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 19'u lise öğrencisi 21 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Akpak Dede Camii önünde meydana geldi. Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Gevher Nesibe Sağlık Meslek Lisesi öğrenci servisi çarpıştı.

Kazada, servis araçlarındaki 19'u lise öğrencisi ile 2 şoför yaralandı. Yaralılardan 7'si ambulanslarla 'de özel bir hastanede, 14'u ise Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tamamı tedavilerin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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