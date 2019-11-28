Öğrenci servisinin karıştığı kazada 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı

28.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:45

Sivas'ta öğrenci servisinin karıştığı trafik kazasında 2'si öğrenci 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ta şehir merkezi Altuntabak Mahallesinde meydana geldi. Kazada, H.K. yönetimindeki 58 BD 495 plakalı otomobil, 12. Sokak üzerinde ilerleyen A.A. yönetimindeki 58 S 5041 plakalı öğrenci servisi ile sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ve öğrenci servisinde bulunan iki öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında serviste 8 öğrenci bulunduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA