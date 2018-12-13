Öğrenci Servisinin İmdadına İtfaiye Yetişti

Mardin'in Ömerli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suda mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Mardin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ömerli ilçesi Sivritepe yolunda aşırı yağış nedeniyle gölet oluştu. Gölette bir öğrenci servisi, içerisindeki 6 öğrenci ve şoförle birlikte mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, öğrenci ve sürücüyü tahliye ettikten sonra, aracı halatla bulunduğu yerden çıkardı. - MARDİN