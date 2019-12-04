Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de, otomobile çarpan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

04.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:45
Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

'de, otomobile çarpan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçukhan Caddesi'nde seyir halindeki 34 LCG 838 plakalı servis, 34 UM 6904 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Durumun verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan servis şoförü Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hostes ve bir öğrenci ise Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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