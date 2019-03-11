Öğrenci Servisinde Çıkan Yangın Söndürüldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinde yangın çıktı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Karabal'ın kullandığı 55 C 0309 plakalı öğrenci servisi, Kadifekale Mahallesi Karakol Sokak'ta seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Aracı durduran Karabal, servisteki 3 öğrenciyi tahliye ettikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.
Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA