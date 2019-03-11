Öğrenci Servisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Öğrenci Servisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinde yangın çıktı.

Öğrenci Servisinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyir halindeki öğrenci servisinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Karabal'ın kullandığı 55 C 0309 plakalı öğrenci servisi, Kadifekale Mahallesi Karakol Sokak'ta seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Aracı durduran Karabal, servisteki 3 öğrenciyi tahliye ettikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA
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