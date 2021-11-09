GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Öğrenci servisi önce kadına çarptı ardından takla atıp dereye uçtu: 2 ölü, 20 yaralı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz:

"Bir vatandaşımız ile bir öğrencimizin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Diğer kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor"

Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen öğrenci servisi kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz olay yerine gelen bilgi aldı.

Kaza, 14.00 sıralarında Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, önce bir kadına çarptı. Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde 22 kişinin bulunduğu öğrenilirken, yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Vali Seddar Yavuz: "2 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Kazanın ardından olay yerine gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son durum hakkında bilgi verdi. Kazanın sebebinin henüz belli olmadığını ifade eden Vali Yavuz, Kontrolden çıkarak, köprünün üzerinden dere yatağına uçmasıyla elim bir kaza meydana gelmiştir. Kazayı öğrenir öğrenmez, tüm ekipleri, valilik olarak koordine ettik ve alana gönderdik. Daha sonra kendim olay yerine geldim. Bizim en önemli görevimiz koordinasyonu sağlayıp, olay yerine gelmek. Tüm ekiplerimizi, iki kaymakamımızı görevlendirdim. Bir vatandaşımız yolda hayatını kaybetti. Bir öğrencimizin de hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Diğer kardeşlerimizin tedavileri devam ediyor. Temennimiz, diğer kardeşlerimizin hayati tehlikelerinin olmaması. Şu an için araçta sürücü sıkışmış durumda. Arkadaşlarımız titizlik ile faaliyetlerini sürdürüyor. Acele ettiğimiz takdirde de, zarar verme durumu olduğu için çok dikkatli yürütülüyor. Bir kez daha üzüntülerimizi paylaşıyoruz" dedi.

Sürücü Mehmet Ö.'nün kurtarma çalışması ise halen devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.