Öğrenci servisi kundaklandı: 1 yaralı
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Öğrenci servisi kundaklandı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ÇOMBÜS minibüs servisi seyir halindeyken kundaklandı.

21.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:46
Öğrenci servisi kundaklandı: 1 yaralı

'ın ilçesinde ÇOMBÜS minibüs servisi seyir halindeyken kundaklandı. Meydana gelen saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Çay Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sabah saatlerinde Mimar Sinan Ortaokuluna öğrenci servisinin sürücüsü Eray Ç. öğrencileri okula bırakıp döndüğü sırada aracına binen Döndü Y. isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şüphelinin elindeki tineri şoföre dökerek minibüsü ateşe vermesinin ardından elleri ve yüzü yanmaya başlayan şoför; çevreden yardım istedi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis en kısa sürede intikal etti. Servis minibüsü çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken, servis şoförü Eray Ç. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanıklardan dolayı durumu ciddiyetini koruduğu için Ankara'ya sevk edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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