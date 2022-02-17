Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Haberler
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Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 lise öğrencisi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 7 lise öğrencisi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Keskin ilçesine öğrenci taşıyan Ramazan O. idaresindeki 71 AAE 984 plakalı Ford marka minibüs ile Timur K. yönetimindeki 46 ABY 750 Plakalı Ford marka kamyon çarpıştı. Kazada İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. isimli 7 lise öğrencisi yaralandı. Sürücüler ise yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İ.O., S.D., S.O., M.O., M.D., E.O. ve M.O. ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bir süreliğine trafiğe kapanan Kırıkkale-Kırşehir karayolu araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırıkkale, Kırşehir, Minibüs, Ford, 3. Sayfa, Haberler

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