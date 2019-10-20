20.10.2019 14:19

Öğrenci servisi ile iş yeri soymaya çalışan hırsızların polis tarafından yakalanma anı kamerada

Plakasız okul taşıtıyla hırsızlık yapmaya çalıştılar

İSTANBUL - İstanbul'da plakasız öğrenci servisi ile iş yerini soymaya çalışan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızların yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli' de bir iş yerine plakasız öğrenci servisi ile gelerek hırsızlık yapıldığı ihbarini alan polis harekete geçti .Yapılan operasyon sonrası iş yerinde kıstırılan şüpheliler kıskıvrak yakalandı .Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanma anı kamerada

Görüntülerde maskeli hırsızlar iş yerine geliyor. Ardından içlerinden biri kameranın açısını değiştirmeye çalışıyor. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahısları yakalayarak gözaltına alıyor.

Kaynak: İHA