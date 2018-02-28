Öğrenci Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fahri Taşkaplan yönetimindeki 27 J 1880 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, Karabudak Mahallesi yakınlarında Ramazan Parıltı yönetimindeki 21 AJ 012 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 11 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Diyarbakır ve Çınar'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.