Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı (2)

10.10.2019 18:19

VALİ AYHAN'DAN YARALI ÖĞRENCİLERE ZİYARET

Sivas'ta okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte Numune Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerden bilgi alan Vali Ayhan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA