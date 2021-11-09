Öğrenci servisi dere yatağına uçtu: 30'a yakın yaralı var

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü dere yatağına uçtu. Kazada 30'a yakın öğrenci yaralanırken, olay yerinde can pazarı yaşanıyor.

Kaza, 14.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlak konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün sürücüsü, önce bir yaya kadına çarptı. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek dere yatağına uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Servis midibüsünün içinde bulunan 30'a yakın öğrenci yaralandı. Yaralılar itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek midibüs içinden çıkartılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen'de kaza yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Olay yerinde hala yaralı çıkartılırken, yaralılar bölgede bulunan yakın hastanelere sevk ediliyor. Öğrencilerin yakınları da kaza yerine gelerek çalışmaları takip ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hakan Öztürk-Güven Gök/İHA)