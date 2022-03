ÖĞRENCİ SERVİS KAZALARINA ÖNLEM İÇİN OKUL SAATLERİ 'ESNETİLSİN' ÖNERİSİ

SAMSUN (DHA) - RİZE ve Samsun'da 3 günde, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaların ardından bazı öğrenci servis sürücüleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde aynı zaman diliminde verdikleri birden fazla servis hizmetini yerine getirebilmek için hız kurallarını ihlal ettikleri iddiaları ile gündeme geldi. Öğrenci servis kazalarına önlem için okul saatleri 'esnetilsin' önerisi yapıldı. Rize'de kazalara rağmen servis sürücülerinin hızla araç kullanmaya devam ettikleri görüldü.

Rize'de meydana gelen öğrenci servis kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Samsun'da meydana gelen servis kazasında ise 1 öğrenci hayatını kaybederken,13 kişi de yaralandı. İki kentte 3 günde, 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazaların ardından bazı öğrenci servis sürücüleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde aynı zaman diliminde verdikleri birden fazla servis hizmetini yerine getirebilmek için hız kurallarını ihlal ettikleri iddiaları ile gündeme geldi. Rize'de kazalardan sonra denetimler artırılırken, bazı servis sürücülerinin hız yaparak öğrenci taşıdıkları görüldü. Kontrol noktalarından yavaş geçen servis sürücüleri ardından yeniden hızlanarak yollarına devam ediyor.

'SÜRATLİ GİDİYORLAR'

Rize'deki servis kazasında kardeşi yaralanan Sude Koçal, 'Kaza yapan servisi kullanıyordum kardeşimle birlikte. Kardeşim servisin o gün daha bir süratle gittiğini söyledi. Onu şikayet etmiştik, okula da şikayet ettik. Ama şikayetimizi pek dikkate alınmadı" dedi.

İrem Kazdal ise 'Eski servisim devlete bağlıydı, dışarıdan ücretli öğrenci alıyordu. Şoför kendi kullanmayıp başkalarına da kullandırıyordu. Sabahın erken saatlerinde okulun kapısı yerine başka bir güzergaha bizi bırakıyordu" diye konuştu.

'KAÇ KERE ŞİKAYETTE BULUNDUM'

Rize'deki servis kazasıda kızı yaralanan Nurullah Kurt da, "Okul başladıktan 15 gün sonra kızım, bana 'Baba araba çok hızlı gidiyor? diyordu. Kaç kere Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayette bulundum ama bir sonuç olmadı. Yazık, günah değil mi? Çocukları mahvetti. Birkaç servis daha fazladan yapabilmek için çocukları erken alıp, erkenden gidiyor. Çocuğumun dişleri kırılmış, ağzı ve yüzü yaralandı. Bunun sualini kim verecek?" ifadelerini kullandı.

'OKUL SAATLERİ ESNETİLSİN'

Türkiye Toplu Taşıma İşverenler Sendikası Karadeniz Bölge Başkanı Recep Ali Avcı ise yaşanan kazalardan dolayı oldukça üzgün olduklarını söyledi. Avcı, "Bu kazayı konuşurken servisçilerin şu anki durumunu, neden 2-3 servis çekmek zorunda olduklarını tartışmak gerekiyor. Aslında uygun olan her şoförün bir servis çekmesi ve buradan elde edeceği gelirle evinin ve aracının ihtiyaçlarını karşılayabilmesi. Şuanda günde 3 servis çeken şoför ihtiyaçlarını ancak karşılayabiliyor. Akaryakıta her gün zam geliyor. Araç bakım maliyetlerinde artışlar yaşandı. Şoförlerde bu zamların altından kalkabilmek için ücretlere zam yapmak yerine fazladan servis çekme yoluna gidiyor. Bunu yaparken de hız yapıyorlar, çocukların can güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Ne yazık ki altından kalkamayacak kazalarla karşı karşıya kalıyoruz. Burada şöyle bir yönteme gidilebilir. Bütün okulların, kamu kurumlarına giriş-çıkış saatleri aynı. Okulların giriş çıkış saatlerinde esnemeler yapılarak servisçilere zaman tanınarak rahat bir şekilde öğrencileri almaları sağlanabilir" dedi.