Öğrenci semtinin gönüllü anneleri



BURSA'da nüfusunun büyük bir çoğunluğunu Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Görükle semtinde, kadınlar hem kendileri hem de öğrenciler için dernek kurdu. Kısa zamanda yaptıkları el emeği yemek, tatlı, börek gibi ürünleri satarak faaliyetlerini artıran kadınlar, öğrencilere burs veriyor.

Nilüfer ilçesi Görükle semtindeki okulda uzun yıllar Türkçe öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olan Seher Çavuşoğlu, kadınları örgütleyerek 2010 yılında 'Görükle Kadın Dayanışma Deneği'ni kurdu. 7 kişi ile kurulan dernek zaman içinde diğer kadınların ilgisini çekti. Dernek üyeleri, köydeki çalışmayan kadınların ev ekonomisine katkıları için yaptıkları yemekleri satabilecekleri dernek bünyesinde lokanta açtı. Bu lokanta ile üniversite öğrencilerine kendi evlerinde ya da dernekte yaptıkları yemekler sunuluyor. Bu yöntemle gelirini artıran dernek hem köydeki çalışmayan kadınların ev ekonomisine katı sağladı hem de öğrenci köyü olan Görükle'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere burs imkanı sundu. Dernek bünyesinde açılan lokantada ihtiyaç sahibi öğrencilerden para alınmazken öğrenciler ile 'anne'ler samimi ilişkiler kuruyor.

'EVDE OTURAN KADINLARIMIZ PARA KAZANMAYA BAŞLADI'

Dernek hakkında bilgiler veren Görükle Kadın Dayanışma Kalkınma ve Kültür Derneği Başkanı Seher Çavuşoğlu, "Derneğimizi 2010 yılında kadınlar arasında dayanışma ve bölgemize toplumsal fayda sağlamak için kurduk. Kuruluşumuzdan bu yana çeşitli etkinlikler yapıyoruz ve son yıllarda artık bu çalışmalarla kadınlarımıza da maddi kazanç sağlamaya başladık. Pazarda açtığımız küçük bir tezgahtan bir işletmeye dönüştük" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN ANNELERİ GİBİ OLDUK'

Kurdukları lokantanın öğrenciler açısından da önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu işletmeyi kurmamızdaki en büyük amaç bu öğrenci semtimizde hem öğrencilere sıcak bir aile ortamı göstermek hem de özledikleri anne yemeklerini sunmaktır. Onlarla yakından ilgileniyoruz, anneleri gibi olduk. Onlara asla müşteri gözüyle değil çocuklarımız gözüyle bakıyoruz. Sıcak ilişkilerimiz var, her türlü sorunları olduğunda bizimle paylaşabiliyorlar. Özetle yanımızdan mutlu ayrılıyorlar. Ben onlara 'paranız olmadığında, acıktığınızda da mutlaka gelin' diyorum. Hatta belirlediğimiz birkaç öğrencimize burs da veriyoruz. Gençlerimize burada kültürümüzden de örnekler sunmak istiyoruz. Onların geçmişe değer verip sahip çıkmalarını da istiyoruz. Biz çoğunluk olarak mübadele torunlarıyız. Dedelerimiz göçle buraya gelmişler, o kültürü de burada yansıtıyoruz" dedi.



Kaynak: DHA

- Bursa