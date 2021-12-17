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Öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı Tokat'ta bir öğrenci tarafından bacağından bıçaklanan öğretmen tedaviye alındı.

TOKAT (İHA) - Öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı

TOKAT - Tokat'ta bir öğrenci tarafından bacağından bıçaklanan öğretmen tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Okulda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Faruk Peker (37), iki gün önce öğrenciler üzerinde arama yaptı. 10. sınıf öğrencisi V.A.B'nın üzerinde bıçak bulan Peker, bıçağı idareye teslim etti. Öğrenci hakkında disiplin işlemi başlatıldı. Okulun koridorunda öğrenci ile karşılaşan Peker, öğrenci tarafından arkasını döndüğü sırada bıçaklandı. Sağ bacağından yaralanan Peker, sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Peker'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın zanlısı öğrenci ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı

Öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı

Öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı

Öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı

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