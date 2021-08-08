Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Yöntemleri Eğitimi gerçekleştirildi 10-03-2021
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Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Yöntemleri Eğitimi gerçekleştirildi 10-03-2021

Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Yöntemleri Eğitimi gerçekleştirildi 10-03-2021
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Okulumuz Hemşirelik Bölümü tarafından 04. 03. 2021 tarihinde online olarak "Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Yöntemleri Eğitimi " düzenlendi.

Okulumuz Hemşirelik Bölümü tarafından 04. 03. 2021 tarihinde online olarak "Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Yöntemleri Eğitimi " düzenlendi. Moderatörlüğünü Okul Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Tülin YILDIZ'ın yaptığı etkinlikte; konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Seda KOÇ, tarafından Uzaktan Eğitimleri İçerik Tasarımları ile Nasıl Destekleyebiliriz?, Öğr. Gör. Dr. İsmail EROL tarafından Uzaktan Eğtiimde Farklı Öğrenme Yöntemleri konularına değinilmiştir. Etkinlik sonunda Okul müdürümüz Sayın Doç. Dr. Tülin YILDIZ; Dr. Öğr. Üyesi Seda KOÇ ve Öğr. Gör. Dr. İsmail EROL'a katılım ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Habermetre

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Öğrenci Merkezli Aktif Öğrenme Yöntemleri Eğitimi gerçekleştirildi 10-03-2021 - Haberler
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