Öğrenci·lerden başkan şenli·koğlu'na zi·yaret
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Öğrenci·lerden başkan şenli·koğlu'na zi·yaret

Öğrenci·lerden başkan şenli·koğlu'na zi·yaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle Abdullah Bozbağ İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle Abdullah Bozbağ İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete Okul Müdürü Adem Temürcük, Rehber öğretmen Nihal Kabadayı, Sınıf öğretmeni İsa Daban ile 4. Sınıf öğrencileri Ahmet Can Dinç ve Ilgın Özsarıkaya katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Çocuklarımız güzel ülkemizin geleceği. Geleceğimiz emin ellerde. Güzel yetiştirirsek yolumuz aydınlık olur. Bu aydınlık bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiç batmayacak. " diyerek ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Başkan Şenlikoğlu, ziyaretin anısına öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre

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