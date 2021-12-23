Öğrenci Kulüpleri temsilcileri ile toplantı gerçekleştirildi

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Öğrenci Kulüpleri ile Toplantı" Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen, Genel Sekreter Yardımcısı Galip Özsarı, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Süleyman Kasal ve Öğrenci Kulüplerinin başkanları ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda öğrenci kulüpleri için neler yapılabileceği konuşuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temizel: "Öğrenci kulüplerini birlikte geliştirip her birinin adını tarihe yazalım"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Temizel toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında öğrenci kulüpleri için yeni dönemde yapılabilecek faaliyetlerden bahsederek Eğitimi Destekleme Vakfı'nın kulüplere yönelik olanak ve fırsatlarının da altını çizdi. Prof. Dr. Temizel, "Biz gerçekten çok aktif birimlerde çalışıyoruz. Bu da bizim en büyük artımız. Çünkü hareket alanımız çok geniş ve rahat. Bizler her türlü taşın altına elimizi koymaya hazırız. Sizi aramızda görmeyi ve öğrenci kulüplerini birlikte geliştirip her birinin adını tarihe yazmak istiyoruz. Yeter ki siz de isteyin. Öncelikle hepiniz birer yıldız gibi parlıyorsunuz. Sizleri bir araya toplamalıyız. Bunun için Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) bizim için bulunmaz bir nimet. İsterim ki bu süreçte ortak projelerde bulunalım ve hem başarımızı arttıralım hem de ülkemize EDEV'i daha iyi tanıtabilelim. " şeklinde konuştu.

Öğrenci Kulüpleri'nin başkan ve temsilcilerinin, kurula isteklerini ve taleplerini sunmasıyla toplantı sona erdi.

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