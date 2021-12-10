Öğrenci Konseyi Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı - Haberler
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Öğrenci Konseyi Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı

Öğrenci Konseyi Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi tarafından 22 Aralık Çarşamba günü, Saat: 14. 00'te Güre Yerleşkesi Etkinlik Alanında, öğrencilerin birbiriyle tanışması, kaynaşması ve bilgi ve iletişim kurması amacıyla, yiyecek-içecek ikramlı "Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı" düzenlenecektir.

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi tarafından 22 Aralık Çarşamba günü, Saat: 14. 00'te Güre Yerleşkesi Etkinlik Alanında, öğrencilerin birbiriyle tanışması, kaynaşması ve bilgi ve iletişim kurması amacıyla, yiyecek-içecek ikramlı "Tanışma ve Kaynaşma Toplantısı" düzenlenecektir.

Söz konusu etkinliğe tüm öğrencilerimiz davetlidir.

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