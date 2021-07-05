'Öğrenci Kongresi'yle üniversite- toplum bağını güçlendirmek hedeflendi
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'Öğrenci Kongresi'yle üniversite- toplum bağını güçlendirmek hedeflendi

'Öğrenci Kongresi'yle üniversite- toplum bağını güçlendirmek hedeflendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Öğrencilerin üniversite ile toplum arasındaki bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Gönüllülük Çalışmaları" kongresi İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından dijital platformda gerçekleşti.

Öğrencilerin üniversite ile toplum arasındaki bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Gönüllülük Çalışmaları" kongresi İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından dijital platformda gerçekleşti. Açılış konuşmalarını kongrenin başkanlığını üstlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ve kongre Onursal Başkanı Rektör Prof. Dr. H. Tamer Dodurka yaptı. Kongre, katılımcıların 3 farklı zoom platformuna ayrılarak proje sunumları ile devam etti.

Kongre Başkanı Özyaral tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz tarafından düzenlenen kongrenin amacı öğrencilerin insani, sosyal, ekonomik gibi konularda meydana gelen sorunlar hakkında duyarlı olmalarını, katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değer ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla öğrencilerimizden seçecekleri bir gönüllülük alanında, bir proje dahilinde görev almaları ve sonuçlarını paylaşmaları istenmiştir. Ülkemizde tüm üniversitelerde okutulan bu ders ilk defa İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde bir 'Öğrenci Kongresi' haline dönüştürülerek öğrencilerin aktif katılımları ile kongrede kendi projelerini sunma fırsatı tanınmıştır" ifadelerine yer verildi.

'KADINA ŞİDDET, KÜRESEL ISINMA VE HAYVAN HAKLARI GİBİ ÇEŞİTLİ KONULARA DEĞİNİLDİ'

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri sunumlar hakkında da bilgi veren Özyaral şunları söyledi:

"Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun katıldığı kongrede, Gönüllülük Çalışmaları ile ilgili toplam 53 projenin sunumları önceden belirlenen oturum sorumlusu bilim kurulu üyeleri tarafından ve yine önceden belirlenen kriterlere göre anında dijital ortamda puanlandırılarak değerlendirildi. Sunumlar bölümlere göre farklı oturumlarda gerçekleşti. Öğrencilerimiz sunumlarında, sokak hayvanları, kadına şiddet, küresel ısınma, cinsiyet eşitsizliği, bağımlılık, sağlıklı yaşam, engelli sorunları gibi birbirinden önemli konulara değinerek bu konularda yaptıkları etkinlikler, deneyimler, afişler ve posterler paylaşıldı" dedi.

Prof.Dr.Oğuz Özyaral, "Sunum ve değerlendirmelerin bitiminde online platformda toplanan katılımcılarımızın hepsi gönlümüzün birincisiydi ancak bir seçim yapmak zorunda kaldığımız için değerlendirmelerimiz sonucu 12 proje ödül almaya hak kazanmıştır. Ayrıca birbirinden farklı ve önemli emek harcanan bu projelerin sadece proje olarak kalmaması ve bir programa dönüştürülmesi de bu kongrenin en önemli çıktısıdır" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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