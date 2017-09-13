Öğrenci Konaklama Alanlarında Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan, özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliği kapsamında, öğrencilere hizmet veren konaklama alanlarının ruhsat ve izinlerinde yeni dönem başladı.



Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve orta öğretim kurumları ile yüksek öğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla açılan ve işletilen yurt, pansiyon, apart, stüdyo dairelerin yanı sıra apartman daireleri, ruhsatsız ve izinsiz kiralanamayacak.



Yönetmelik ile daha önceden, belediyelerde olan ruhsat ve izin işlemlerini artık il ve ilçe milli eğitim müdürleri yapacak.



Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kararla öğrencilerin konaklayacağı ve kalacağı yurtlar, özel öğrenci evleri, öğrenci pansiyonları, öğrenci konuk evleri, apartlar, öğrenci stüdyo dairelerinin bir yönetmeliğe bağlanarak izin ve ruhsatlarını Milli Eğitim Bakanlığından alma mecburiyeti geldiğini söyledi.



Öğrencilere konaklama hizmet veren tüm işletmelerin 30 Eylül'e kadar denetleneceğini belirten Aşım, konaklama kriterlerine uymayan özel öğrenci evleri, öğrenci pansiyonları, öğrenci konuk evleri, apartlar, öğrenci stüdyo dairelerinin kapatılacağını vurguladı.



Uygulamayı önemsediklerini ifade eden Aşım, öğrencilerin konakladıkları yerlerin sağlıklı ve belli kriterlere uyması gerektiğini dile getirdi.



Öğrencilerin mağdur olmaması için uyarılarda bulunduklarını ifade eden Aşım, "30 eylüle kadar il genelindeki yurt, pansiyon ve öğrencilere kiraya verilen işletmeler denetlenerek, kriterlere uymayan bir çok işletme kapatılacak. Öğrenci ve velilerimiz mağdur olmamalı açısından gerekli önlemlerini almaları için uyarılarda bulunuyoruz. Uygulama ile bir çok işletme muhtemelen kapanacak, çünkü kriterlere uyum sağlayamayacak. Öğrencilerimizin en iyi konaklama hizmeti alması için çalışacağız. Bazı öğrencilerimiz kriterlere uymayan işletmelere kayıt yaptırmış olabilirler. Bunun önüne geçilmesi, öğrenci ve velilerimizin bu konuya duyarlılık göstermelerini istiyoruz." diye konuştu.



Aşım, öğrencilere ve velilere ruhsatlı konaklama alanlarının tercih edilmesi konusunda uyarıda bulundu.