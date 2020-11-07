Öğrenci istedi, Vali makam aracıyla gezdirdi
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Öğrenci istedi, Vali makam aracıyla gezdirdi

07.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:32
Öğrenci istedi, Vali makam aracıyla gezdirdi

SİVAS Valisi Salih Ayhan, destekleme kursları ziyareti sırasında makam aracı ile gezmek isteyen öğrencilerden Ömer Coşkun'un (13) isteğini yerine getirdi.

SİVAS Valisi Salih Ayhan, destekleme kursları ziyareti sırasında makam aracı ile gezmek isteyen öğrencilerden Ömer Coşkun'un (13) isteğini yerine getirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, hafta sonu okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) kapsamında okulları ziyaret etti. Bu çerçevede Celal Balar Ortaokulu'na giderek kursa katılan öğrencileri ziyaret eden Vali Ayhan, her hangi bir istekleri olup olmadığını sordu. Öğrencilerden 8'inci sınıf öğrencisi Ömer Coşkun, makam aracı ile gezmek istediğini iletti. Bunun üzerine öğrenciyi aracına davet eden Vali Ayhan, birlikte şehirde gezinti yaparak, diğer okulları da ziyaret etti. Valinin isteğini yerine getirmesinden dolayı mutluluk yaşayan öğrenci teşekkür etti. Vali Ayhan, araçta seyahat sırasında sohbet ettiği Ömer'in pilot olmak istediğini belirterek, "Hayallerini gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.

Coşkun, daha sonra makam aracı ile kurs gördüğü okula bırakıldı.


Öğrenci istedi, Vali makam aracıyla gezdirdi
Öğrenci istedi, Vali makam aracıyla gezdirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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