Öğrenci İşleri Bürolarında Çalışan Birim Personeline Hizmetiçi Eğitim İTÜ Personel Daire Başkanlığı, İTÜ Kurumsal Akademi tarafından üniversitemizin Öğrenci İşleri bürolarında görev yapan personele yönelik 20 Ekim-18 Kasım 2021 tarihlerinde hizmetiçi eğitim programları düzenlendi. Üniversitemizin tarihi ve kurumsal kimlik aktarımı ile başlayan eğitimler, kurum aidiyeti, motivasyon, diksiyon, hitabet, çatışma, öfke ve stres yönetimi, sosyal medya ve iletişim başlıklarında gerçekleştirildi.

İTÜ Personel Daire Başkanlığı, İTÜ Kurumsal Akademi tarafından üniversitemizin Öğrenci İşleri bürolarında görev yapan personele yönelik dört farklı oturumda yapılan eğitimlerde yoğun bir şekilde öğrenci ile yüz yüze gelen personelin kurum aidiyeti, iletişimi, motivasyonu ve gün içinde karşılaştıkları durumlara karşı stres, çatışma ve öfke kontrolü üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

İTÜ Enerji Enstitüsü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Burak Barutçu, "Kurumsal Tarih ve Kurumsal Kimlik" üzerine bilgiler paylaşırken, İTÜ Radyosu Yayın Koordinatörü Öğr. Gör. A. Suha Çalkıvik ise iletişim seminerleri kapsamında "Kurum aidiyeti, motivasyon, iletişim, diksiyon ve hitabet" konularında değerlendirmelerde bulundu. İTÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Koordinatörü Cem Demirbaş da "Çatışma-Öfke ve Stres Yönetimi" üzerine bilgiler aktardı. İTÜ İletişim Direktörü Adem Dönmez ise "Sosyal Medya ve İletişim" başlığında İTÜ İletişim Direktörlüğü bünyesinde yapılan medya ve iletişim faaliyetlerinden söz etti. İTÜ'nün öğrenci odaklı bakışla, öğrencilerin gereksinim ve beklentilerini üniversitenin tüm yönetim organlarına aktararak, beklentileri karşılamak için çözüm ürettiğini belirten İTÜ İletişim Direktörü Adem Dönmez, "Sosyal Medya ve İletişim" başlığında dijital medyanın hayatımızdaki yeri ve medya okur yazarlığı üzerine aktarımda bulundu. Bireysel olarak sosyal medyayı nasıl kullanıyoruz, bir sosyal medya bağımlısı mıyız, bu mecrada bizi bekleyen tehlike ne, sosyal medyadan uzak kalabilir miyiz gibi sorularla katılımcıların sosyal medya üzerine daha derin düşünmeleri sağlandı.

İTÜ Rektörlüğü "Hizmetiçi Eğitim" başlığı altında düzenlediği eğitim programları ile idari kadrosunun kişisel, yönetsel ve mesleki alanlardaki bilgi, beceri ve iletişim ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim ve gelişim programları hazırlıyor. Bu kapsamda, alanında uzman eğitimcileri bir araya geldiği programlarda en alt kademeden yönetici düzeyine kadar tüm çalışanlarda aidiyet duygusunu güçlendirmek, motivasyon ihtiyacına cevap vermek ve kişisel becerilerini keşfedip geliştirerek daha mutlu bir iş ortamında görev yapmaları hedefleniyor.

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