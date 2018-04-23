Öğrenci Gazeteci Oldu

Oltu İhlas Haber Ajansı Muhabiri Dursun Murat Aydın, "Çocukların bayramında Gazeteci de çocuk olmalıdır" diyerek kamerasını Karabekir İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerinden Nursena Şahine vererek çekimler yaptırdı.

Öğrenci Nursena Şahin, 23 nisaen etkinliklerinde kamerayı omzuna alarak protokolü çekim yaptı. Daha sonra arkadaşları ödül alırken onları görüntüleyen Nursena Şahin, daha önce hiç kamera kullanmadığını ve çok heyecanlandığını söyledi. Şahin, ayrıca kameramanlığın çok zevkli bir iş olduğunu ifade ederken, Oltu İhlas Haber Ajansı Muhabiri Dursun Murat Aydın, "Nursena ilk defa kamera ile tanışmasına rağmen gayet başarılı görüntüler çekti. Gelecekte iyi bir kameraman olacağına inanıyorum" dedi. - ERZURUM