Öğrenci fabrikasından 3 ile korona virüs için özel çözelti
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Öğrenci fabrikasından 3 ile korona virüs için özel çözelti

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan korona virüsü için özel çözelti Zonguldak, Düzce ve Karabük'teki okullara gönderiliyor.

17.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:11
Öğrenci fabrikasından 3 ile korona virüs için özel çözelti

Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan korona virüsü için özel çözelti Zonguldak, Düzce ve Karabük'teki okullara gönderiliyor.


Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan da (BAKKA) eğitim desteği alarak temizlik ve deterjan gurubu türevleri olan temizlik ürünleri üretmeye başladı. Kısa sürede büyük ilgi gören ürünler Mili Eğitim Bakanlığının talimatıyla Zonguldak, Düzce ve Karabük'teki okullara korona virüsü için özel hazırlanan çözelti hazırlanarak okullara gönderiliyor.


Günlük ortalama üretimlerinin 3 ton olduğunu ifade eden Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Zoroğlu, "2015 yılına atanmış bulunduğum okulumuzda kimya alanı ile beraber 2019'un Kasım ayından sonra bölgemizin ihtiyaçlarını değerlendirerek çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sıvı sabun, köpük sabun ve bulaşık deterjanı üretimine başladık. Şu anda ülkemizde korona virüsü ile ilgili bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da bakanlığımızın belirlediği okullardan birisi biziz. Dezenfektan ürün üretiyoruz. Hem solüsyon tarzında hem de konsantre ürün şeklinde okullarımızın ve çevre illerimizin dezenfekte işini biz yapacağız ve şu anda gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz ürünleri teslim ediyoruz. Günlük ortalama 2,5 - 3 tona çıkan üretimimiz olabiliyor. Bu anlamda ilimizin ve çevrenin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Genelde biz okullarımıza 20 litre bidonlarla veriyoruz okullarımız bunları birer ölçek şeklinde 49 ölçek olarak sulandırıyorlar ve okullarımızın kapalı alan kısmını dezenfekte ediyorlar. Bizim hedefimiz 30 ton civarında bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bidonlarımız 20 Litrelik olursa 15 bin civarında olur. Bir aylık sürede değil ama bir haftalık bir süreçte bu üretimi yapabiliriz" şeklinde konuştu.


"Korona virüsü için özel çözelti hazırladık"


Korona virüsü için özel hazırlanan çözeltiyi Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla Zonguldak, Düzce ve Karabük illeri için hazırladıklarını ve sevkıyatlara başladıklarını ifade eden Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Kimya Teknolojileri Alan Öğretmeni Ertuğrul Önal, "49 öğrencimizle burada kimya ile ilgili temizlik malzemelerinin üretimini yapmaktayız. 2019 yılının Aralık ayında üretimimize başladık. İlimizin ve ilçelerimizin okullarda kullanılan temizlik malzeme ihtiyacını karşılıyoruz. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla 8 il ve 26 meslek lisesinde bize de bu görev verildi. Korona virüsü ile ilgili özel bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltileri ayın 13'den beri yapıyoruz. Yaklaşık 4- 4,5 tona kadar çıkarttık. Hedefimiz bunu büyütmek. Sevkiyatlarımıza bugün itibariyle başladık. İnşallah en kısa sürede okullarımıza ulaşır ve dezenfekte çalışmasını yaparlar. Şu anda 3 ilimize dezenfektasyonu veriyoruz. Zonguldak, Düzce ve Karabük illerinden talepleri aldık onları da önümüzdeki günlerde sevk etmeye başlayacağız. Diğer kamu kurumlarımızdan özellikle belediyelerimizden taleplerimiz var. Onlarında taleplerini karşılıyoruz. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Okulların tatil olması nedeniyle öğrencilerimizi özel veli izniyle çağırıyoruz. Şu an 6 öğrencimiz var ama yarın başka öğrencilerimiz gelecek çalışmalara devam edeceğiz. Kademeli olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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