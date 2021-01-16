Öğrenci Evi'nde rol alan Bertan Asllani hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı
Yakışıklı oyuncu Bertan Asllani, Exxen'de yayın hayatına başlayan 'Öğrenci Evi' dizisiyle izleyiciyle buluştu. Bertan Asllani hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Başrolünde yer aldığı dizide babasının kartları elinden almasıyla kendini öğrenci evinde bulan bir genci canlandıran Asllani, yayınlanan bölümler sonrasında izleyenler tarafından tam not aldı.
MAKEDONYA DOĞUMLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Kendi ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Makedon yakışıklı, Türkiye'de de müzik kariyerinin yanında oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
En son 'Göç Zamanı' dizisiyle ekranda yer alan Bertan Asllani, dijital platformdaki yeni dizisiyle hayranları tarafından özlem dolu mesajlarla karşılandı.
Kaynak: Snob Magazin