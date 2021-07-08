Öğrenci E-Posta Sunucusu Değişimi - 08 07 2021

Sevgili öğrencilerimiz,8 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren uzun süredir kullanmakta olduğumuz e-posta sunucumuz değişmiştir.

Sevgili öğrencilerimiz,

8 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren uzun süredir kullanmakta olduğumuz e-posta sunucumuz değişmiştir.

Bundan sonra Öğrenci e-posta hizmeti Google Workspace (Gmail) ortamına taşınmıştır.

Yeni sisteme mevcut mailler taşınmayacaktır. Yeni sisteme http://www. atilim. edu. tr/webmail adresinde bulunan "Öğrenci E-Posta (Yeni)" linkinden ulaşabilirsiniz.

Eski e-postalarınıza http://www. atilim. edu. tr/webmail linkinde yer alan "Öğrenci E-posta (Eski)" adresinden ulaşabilirsiniz. Eski e-postalarınıza 4 ay boyunca ulaşabileceksiniz. Bu süre dolduğunda sunucu kapatılacaktır ve eski sunucuda bulunan tüm e-postalar silinecektir!

Eğer isterseniz eski e-postalarınızı yeni sisteme giriş yaptıktan sonra Ayarlar, Hesaplar ve İçeri Aktarma İşlemleri, Postaları ve kişileri içeri aktar sekmesindeki yönergeleri takip ederek Pop Sunucusu ekranındaki sunucu kısmına eskistudent. atilim. edu. tr yazarak eski e-postalarınız yeni sisteme aktarabilirsiniz.

Kullanmakta olduğunuz e-posta okuyucu programlarda e-postalarınızı Pop ya da Imap olarak ulaşmak isterseniz aşağıdaki linklerde gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Mobil telefonlarınızda e-postalarınıza ulaşmak için yeni hesap oluştur ekranında Gmail seçilip e-posta adresinizin tamamını ve şifrenizi girerek ayarlama yapabilirsiniz.

Gmail POP Ayarları

https://support. google. com/mail/answer/7104828? hl=tr&visit_id=637226307847018981-2325052329&rd=1

Gmail IMAP Ayarları

https://support. google. com/mail/answer/7126229? visit_id=637226307847018981-2325052329&hl=tr&rd=1

Ayrıca Google Workspace ortamına geçişle beraber Google hizmetlerinden olan Gmail, Google Drive, Takvim, Doküman vb. hizmetlerinden sınırsız olarak faydalanabilirsiniz.

Önemli Not:

Mevcut sistemde tanımlamış olduğunuz yönlendirme adresi bilgileri Gmail in "Yönlendirme adreslerinden onay alınması gereklidir. " politikası yüzünden aktarılamamıştır. Eğer gelen maillerinizi başka bir adrese yönlendirmek isterseniz bu işlemi Gmail de Ayarlar ekranında bulunan "Yönlendirme adresi ekle" menüsünden yapabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre