Öğrenci Dostu Bir Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğrenci Dostu Bir Üniversite: Balıkesir Üniversitesi

Kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Darulmuallimin'e uzanan ve resmi kuruluşu 1992'de gerçekleşen Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye'nin öncü üniversiteleri arasında yer alıyor.

Öğrenci Dostu Bir Üniversite: Balıkesir Üniversitesi
11.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:46

Kökleri 1910 yılında kurulan Karesi Darulmuallimin'e uzanan ve resmi kuruluşu 1992'de gerçekleşen Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türkiye'nin öncü üniversiteleri arasında yer alıyor. Uluslararası düzeyde faaliyet yürüten BAÜN, birçok farklı akademik alanda kendini kanıtlamış durumda. Köklü geçmişe sahip ve yeni kurulan eğitim kurumlarını bünyesinde barındıran üniversite; çağdaş, yenilikçi, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim hizmeti sunan; örnek bir eğitim kurumu olarak Balıkesir'e ve ülkeye değer katmaya devam ediyor.

Ögrencilerin Gorüş ve Önerileri Dikkatle Değerlendiriliyor

12 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu ile 23 araştırma ve uygulama merkezi bulunan BAÜN'de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş; üniversitenin tüm birimlerinin ve tüm öğrencilerinin kendileri için değerli ve eşit olduğunu ve bu doğrultuda öğrenciler ile üniversite üst yönetimini buluşturan "Öğrenci-Rektör Buluşmaları" programını düzenlediklerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. İlter KUŞ, dört defa yüz yüze, beşincisi ise salgın sürecinde "Evde Kalıyoruz, Ayrı Kalmıyoruz" anlayışıyla video konferans yöntemiyle  gerçekleşen Öğrenci-Rektör Buluşmalarında, katılımcı yönetim anlayışıyla öğrencilerin tüm görüş ve önerilerini dikkatle değerlendirdiklerini ifade etti.

Üniversite tercih dönemlerinde öğrencilerden yoğun ilgi gördüklerini de söyleyen Prof. Dr. İlter KUŞ, "Üniversitemiz; eğitimde, bilimde, sanatta çağdaşlığı hedef edinmiştir. Bu hedef doğrultusunda üniversitemiz, faaliyet gösterdiği her alanda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif kapasiteye sahip, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmektedir. Milli ve yerli duruşunu her platformda gösteren üniversitemizde öğrencilerimizin, mesleki bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında ülkemize ve tüm insanlığa faydalı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ahlaklı, bilgili, çalışkan ve üretken bireyler olmaları için de özen göstermekteyiz. Üniversitemizde eğitimin uluslararası nitelikte olduğunun belgesi olan Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi (AKTS), Çift Anadal Programı (ÇAP) ve farklı birçok ülkedeki üniversitelerle gerçekleştirilen öğrenci değişim hareketi gibi olanaklarla, ayrıcalıklı bir eğitim fırsatı sunuluyor. Ayrıca başta şehit ve gazi çocuklarımız için olmak üzere sunmuş olduğumuz ücretsiz barınma ve beslenme gibi olanaklar da bulunuyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Ekonomi
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
İnce 'Seçimde arkamda durmadılar' demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video Politika
İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi 3. Sayfa
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Son Dakika: Rusya ilk koronavirüs aşısını onayladı! Putin'in kızı da aşıyı yaptırdı
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fatma Köse Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Yeşim Salkım Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Daha Fazla Oruç Ağustos Akdeniz Futbolcu
Şu an buradasınız: Öğrenci Dostu Bir Üniversite: Balıkesir Üniversitesi - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 14:25:55. #1.14#
title