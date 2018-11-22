Öğrenci Devamsızlığına Kartlı Çözüm

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir okulda "Güvenli Okul Projesi" kapsamında öğrencilerin devamsızlıkları turnike sistemi sayesinde tespit ediliyor.

İlçedeki 75. Yıl Ortaokulu'nda sınıflarına kendilerine verilen kartları turnike sistemine okutarak girebilen öğrenciler, gün sonunda da evlerine kartlarını turnike sistemine okutarak gidebiliyor.

Öğrencilerin okula gelmediği veya gün içinde okuldan izinsiz bir şeklide ayrıldıkları turnike sistemine okutup okutmadıklarından belli oluyor. Turnike sisteminden kart okutmayan öğrencilerin bu durumu velilerine SMS aracılığıyla gün içinde anında bildiriliyor.

Okul müdürü Alparslan Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektronik turnike sisteminin ailelerinden habersiz bir şekilde devamsızlık yapmayı planlayan öğrenciler üzerinde ciddi anlamda caydırıcı güç oluşturduğunu söyledi.

Sistemin kurulmasının ardından öğrencilerin devamsızlığında ciddi manada azalma olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Çakar, sistemden velilerin de çok memnun olduğunu kaydetti.

Çakar, sistemi kurmadan önce velilerle toplantı yaptıklarını dile getirerek, toplantı sonucu sistemin kurulmasının veliler tarafından da onaylandığını aktardı.

"Devamsızlık oranı düştü"

Sistemin, otomatik olarak devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine SMS gönderdiğini anlatan Çakar, "Günlük ortalama 60-70 öğrenci devamsızlık yaparken bu sistemden sonra ortalama 10'lara düştü. Çocuğun her hareketi anında veliye iletiliyor ve internet ortamında takip edilebiliyor." dedi.

Çakar, sistemin öğrencilerin okula ne kadar geç geldiğini ya da erken çıkıp çıkmadığını da ortaya koyduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hazırlanan 'Güvenli Okul Projesi' sistemi sayesinde öğrencilerimizi daha yakından takip etme fırsatı bulduk. Öğrencinin okula geliş ve gidiş saatleri otomatik olarak belli oluyor ve sisteme yükleniyor. Öğrenci geç dahi girse veliye bilgilendirme yapılıyor. Çocuklarımız okula giriş yaptıktan sonra giriş kartı ile biz izin vermediğimiz sürece çıkış yapamıyor. Okul aile birliğimiz ve okul yönetimi olarak güzel bir çalışma oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Okul Aile Birliği Başkanı Semra Tepe de yönetim kurulu olarak sistemi faydalı bulduklarını belirtti.