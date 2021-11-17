Öğrenci Dergimiz Sosyal Ahtapot Güz Sayısı için Yazarlarını Arıyor!

Geçtiğimiz mayıs ayında Sosyal Bilimler Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimizin inisiyatifi ile yayın hayatına başlayan öğrenci dergimiz "Sosyal Ahtapot" 2021 Güz Sayısının hazırlıkları sürüyor! ... Aralık ayında yayınlanacak ve ana teması "İnsan Hakları" olacak dergi için sizler de yazılarınızı 15 Aralık 2021 tarihine kadar göndererek dergideki yerinizi alabilirsiniz. Derginin yayın kurallarını sosyalahtapot. org adresinden inceleyebilir, https://forms. gle/KPtE9kySvhwfqQcY9 linkinden yazılarınızı gönderebilirsiniz.

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