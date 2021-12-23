Öğrenci Değişim Programları ve Yurt Dışı Bursları Tanıtım Toplantısı Düzenlendi Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 22 Aralık 2021 tarihinde Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda 'Öğrenci Değişim Programları ve Yurt Dışı Bursları' tanıtım toplantısı düzenlendi.

Etkinliğe; Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları koordinatörleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Erasmus, Mevlana, Farabi değişim programları ve dış paydaşların sorumluluğunda olan MEB, YÖK, Fulbright gibi yurtdışı bursları hakkındaki farkındalık ve bilgi seviyesini artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

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