Öğrenci Değişim Programı

Akademik Değişim Çerçevesinde Türkiye ve Türk Dünyası Öğrencilerinin Programlardan Yararlanabilmesi

Akademik değişim çerçevesinde öğrenciler Türkiye ve Avrupa üniversitelerine değişimle gidebilmeleri için her yıl tek seferlik şubat ayında düzenlenen sınava girmek zorundadır. Sınav şartları ve tarihleri dekanlıklara, bölümlere yapılmakta olup ayrıca üniversitemiz WEB sitesinden de duyurulmaktadır. Sınav Türkçe ve İngilizce(Türkiyeli Öğrenciler İngilizceden girmek zorundadır. ) olarak yapılmakta olup üç aşamada kriterlendirilmektedir. Bu kriterler Dil Sınavı, Konuşma ve GPA. Bu üç kriterin ortalaması alınarak puanlar sıralanır ve öğrencilerin gidebilmeleri için havuz oluşturulur. (IELTS, TOEFL, IBT sertifikalarına sahip olanlar dil sınavlarından muaf olup öncelik sertifika sahiplerinindir. ) Türkiyeli Öğrenciler Kırgızistan, Kazakistan, Rusya Federasyonu ve Avrupa ülkelerine İkili İşbirliği Çerçevesinde gerekli sınav kriterlerini başarılı bir şekilde verdiği taktirde kendi imkanları dahilinde gidebilir. (Ulaşım, konaklama, yemek ücretlerini kendisi karşılar. ) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Kazakistan tarafından bölünen bütçeyle değişim yapamaz. Avrupaya gönderdiğimiz öğrenciler bu bütçe ile gönderilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Mevlana Değişim Programından YÖK kararınca yararlanamamaktadır. Sınav kriterlerini geçtiği taktirde bu yıl ikincisi düzenlenen Orhun Değişim Programına üniversitemizin tüm öğrencileri başvurabilir. Bu program çerçevesinde ulaşım üniversitemize ait olup konaklama ve yemek partner üniversite tarafından karşılanmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları

Mevlana Değişim Programı Orhun Değişim Programı İç Akademi Değişim Programı Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Değişim Programı

Bölüm Başkanı: Marat Temirbekov

Rektörlük Binası ?418

Tel: +7 (72533) 6-37-71 (12-50)/(16-16)

Faks: +7 (72533) 6-37-71

E-mail: marat. temirbekov@ayu. edu. kz

Mevlana/ Orhun Koordinatörü: Murat Keleş

Rektörlük, Kat: 3/320

Tel: +7 778 535 37 78

E-mail: mevlana@ayu. edu. kz/ muratkeles08@hotmail. com

Uzman: Gülşat Tölegen

Rektörlük, Kat: 4-418

Tel: +7 (72533) 6-37-71 (16-16)

E-mail: gulshat. tolegen@ayu. edu. kz

Uzman: Uljalgas Batırbekova

Rektörlük ?418

Tel: +7 (72533) 6-37-71 (16-16)

E-mail: ulzhalgas. batyrbekova@ayu. edu. kz

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