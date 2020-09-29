Geri dönüşüm konteyneri kenarına bırakılan öğrenci çantası paniğe neden oldu

Geri dönüşüm konteyneri kenarına bırakılan öğrenci çantası paniğe neden oldu Sivas'ta geri dönüşüm konteyneri kenarına bırakılan sırt çantası paniğe neden oldu -Uzaktan fünye ile patlatılan çantadan okuma ve ders kitapları çıktı Sivas'ta geri dönüşüm konteyneri kenarına bırakılan sırt...