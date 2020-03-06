Öğrenci apartındaki yangın korkuttu
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Öğrenci apartındaki yangın korkuttu

Isparta'da öğrencilerin kaldığı bir apartta yangın çıktı.

06.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:52
Öğrenci apartındaki yangın korkuttu

'da öğrencilerin kaldığı bir apartta yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken büyük panik yaşandı.


Edinilen bilgilere göre, gece 00.45 sıralarında merkez Turan Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir apartın 3. katında mutfak kısmında yangın çıktı. Aspiratörde meydana gelen gelen arızadan çıktığı tahmin edilen yangına Isparta Belediyesi ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. 2 aracının merdivenle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. ekipleri yangının diğer oda ve yanda bulunan ev ile dükkanlara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangında apartın mutfağı kullanılamaz hale gelirken binada maddi hasar oluştu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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